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Politika

CHP'de milletvekili adaylığı için başvuruda bulunan sürpriz isimler kimler?

Genel başkanlık yarışında İnce'yle hareket eden vekiller ne olacak?

10 Mayıs 2018 21:11

Hülya Karabağlı

24 Haziran’da yapılacak 27’nci dönem milletvekili genel seçimi için 1.592 adayın başvurduğu CHP’de sürpriz isimler dikkat çekiyor. İşte CHP'den milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulunan isimlerin bazıları...

Temizel, Tamayligil, İrgil, Çamak’tan veda

İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan yeni dönem için adaylık başvurusu yapmayarak,  aktif siyasete veda eden isimler oldu. Ancak, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olması durumunda Temizel’i yanında isteyebileceği de ifade ediliyor.

Muharrem İnce ekibi ne olacak?

CHP’de genel başkanlık yarışında Muharrem İnce ile hareket eden vekillerin durumu da  merak konusu. Kulislerde, İnce’nin bu milletvekilleri konusunda formül aradığı ve cumhurbaşkanı olması halinde kendi bünyesinde değerlendirmek istediği öğrenildi. İnce ekibinden bazı isimlerin yeniden aday gösterilmeyeceği de gelen duyumlar arasında.

Kılıçdaroğlu, gençlerden oluşan bir parlamento istiyor 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasında ağırlıklı olarak gençlerden oluşan bir parlamento gurubu istediği belirtiliyor. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir listelerinde büyük değişikliğe imza atacağı söyleniyor. Gazeteci İrfan Değirmenci’nin Eskişehir’den aday gösterileceği, ismi cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de diğer adaylar noktasında görüşlerine başvurulacağı kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Eski Büyükelçi Ünal Çeviköz ve KHK ile görevine son verilen Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun İstanbul 3. Bölge’den, tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun İstanbul 2.Bölge’den aday gösterileceği de ifade ediliyor.

Mevcut milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Erdoğan Toprak, Engin Altay, Barış Yarkadaş, Zeynel Emre, Onursal Adıgüzel, Gamze İlgezdi, Eren Erdem, Mehmet Bekaroğlu, Mahmut Tanal ve Akif Hamzaçebi’nin de yerlerini korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

Abdüllatif Şener Sivas’tan mı?

Kulislerde, Abdullatif Şener’in memleketi Sivas’tan gösterilme ihtimalinden söz ediliyor.

MHP’nin 25. Yasama Dönemi İstanbul Milletvekili Uygar Suphi Aktan da CHP İstanbul 1. Bölge’den adaylık başvurusunda bulundu. Başkanlık sistemine verdiği destek nedeniyle partisinden istifa eden Aktan, MHP eski Milletvekili Gündüz Suphi Aktan’ın da oğlu. Kulislerde, Aktan’ın CHP’den aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu. 

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