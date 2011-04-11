CHP'de liste istifası!

T24 - CHP PM üyesi Enver Aysever Aysever, İstanbul 1. Bölge'den 16. sırada aday gösterilince partideki görevlerinden istifa etti.



PM üyesi Enver Aysever, PM toplantısının ardından, CHP’deki görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kendisinin partiye Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun davetiyle geldiğini, ancak oluşan tabloda artık yararlı olamayacağını gördüğünü ifade eden Aysever, ilk seçimlerde yine CHP’ye oy vereceğini ve Kılıçdaroğlu’na olan inancını kaybetmediğini söyledi. Aysever, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi isimlerin adaylığına tepki gösterdi.



Aysever, bir soru üzerine, PM toplantısında üzerinde tartışma yaşanan isimler arasında Sinan Aygün ve Mehmet Haberal’ın yer aldığını belirtti.



Parti Meclisi toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu yeniden toplandı. Merkez Yönetim Kurulu’nun bazı illerde aday sıralamasını düzenlemek üzere PM’den yetki aldığı ve kesin listeleri bu çalışma sonrası oluşturacağı öğrenildi.



Aysever, İstanbul 1. Bölge'de 16. sıradan aday gösterilmişti.

