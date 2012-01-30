-CHP'de kurultay gündemine tepki TBMM (A.A) - 30.01.2012 - Olağanüstü tüzük kurultayı için imza verenler arasında yer alan CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, toplanan 362 imzayı dikkate almadan, ayrı bir gündem yaratmasının, tüzüğe göre mümkün olmadığını iddia etti. Gök, yaptığı açıklamada, parti tüzüğüne göre kurultayın 3 makam tarafından istenebileceğini anımsattı. Gök, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve kurultay delegelerinin 5'te 1'inin imzasıyla kurultayın istenebileceğine işaret ederek, PM'nin 22 Aralıktaki toplantısında önergesine karşın PM'nin, olağanüstü kurultay istemediğini söyledi. Parti tüzüğün 54. maddesinde, ''Olağanüstü kurultay gündemini kurultay isteyenlerin belirleyeceğinin'' yazdığını ifade eden Gök, Genel Başkan ve PM'nin, burada hiçbir yetkisinin bulunmadığını, tek istisnasının, Genel Başkanın gündeme seçim maddesi koyması olduğunu belirtti. Gök, Genel Başkan'ın, toplanan 362 imzayı dikkate almaksızın bu gündemin dışına çıkarak, ayrı bir gündem yaratmasının, tüzük olarak mümkün olmadığını ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Genel Başkan, bu gündeme seçim dışında hiçbir ilave yapamaz, hiçbir kelimeyi çıkaramaz. Ama görüyoruz ki Genel Başkan ve ekibi, hukuk dışı olarak delegasyonun iradesini hiçe sayarak hukuksuzluğu esas almaktadır. Bu, hukuksuzluğun CHP'de kural haline geldiğinin resmidir. İki laftan birisi hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü olan partimizde, Genel Merkez'in hukuksuzluğu esas alması, partiye, ideolojimize ve parti örgütlerimize karşı ağır bir hakarettir. Ya hukuk devleti demeyelim eğer diyeceksek öncelikle parti içi hukuku, yani kendi evimizde hukuku egemen kılalım. Aksi halde Hükümete, Hükümetin yaptığı hukuksuzluklara söyleyecek tek lafımız kalmaz. Genel Merkez'in yapacağı tek şey toplanan imzalar ve onların belirlediği gündem ve tüzüğün 54. maddesi gereği bu kurultayı yapmaktır. Bunu sulandırma girişimleri partiye zarar verir. Genel Başkan veya PM, kurultay delegasyonunun başvurusundan önce bir tüzük kurultayı kararı almış olsalardı o zaman onların belirlediği gündemle kurultay toplanırdı. Ama artık o geçmiştir.'' CHP eski Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı da, 26 Şubat'ta yapılacak olağanüstü kurultayın genel merkezin belirleyeceği gündemle toplanmasının hukuki olmadığını ileri sürdü. Bir grup partiliyle CHP Genel Merkezi'ne gelen Yıldızlı, 18 Ocak'ta 362 delegenin imzasıyla yaptıkları kurultay talepli başvurudaki gündemle toplanması için dilekçe verdi. Yıldızlı, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ''26 Şubat'ta tüzük kurultayını bizim gündemimizle toplantıya çağırıyorum'' dediğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından ''kurultayın kendi gündemleri ile 45 günlük süre içerisinde toplanması gerektiğini aksi takdirde yapılacak uygulamanın hukuksuzluk doğuracağını'' genel merkeze yaptıkları başvuru ile belirttiklerini anlatan Yıldızlı, ''Bu yönde sanırım genel merkezimiz bir değerlendirme yapacaktır'' dedi.