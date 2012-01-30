-CHP'de kurultay çalışmaları için komisyon kuruldu ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, Merkez YÖnetim Kurulu (MYK) toplantısında, 26 Şubat 2012 Pazar günü toplanacak 16. Olağanüstü Kurultay'ın çalışmalarını yürütmek üzere MYK üyelerinden oluşan bir komisyon kurulduğu bildirdi. CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Güler, yaptığı yazılı açıklamada toplantıda güncel siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini ve örgütsel çalışmaların ele alındığını bildirdi. MYK'nın değerlendirmeler sonunda, Hamas'ın Türkiye'de temsilcilik açması için koşulların uygun ve yeterli olmadığını belirlediğini ifade eden Güler, ''Çünkü, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği, Filistin halkının tamamını temsil etmekle görevlidir. Hamas'ın ayrıca temsilcilik açmasına izin vermek, Filistin halkının birleşme ve birlikte hareket etme iradesine zarar verebileceği gibi, Türkiye'nin iç güvenliği bakımından da çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. AKP Hükümeti'nin Hamas temsilciliğine ilişkin kararını, hem Filistin'in birliği, hem de Türkiye üzerindeki etkileri bakımından yeniden değerlendirmeye alması gerekir'' değerlendirmesinde bulundu. -Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Atılgan atandı- Güler, örgütsel çalışmalar değerlendirildikten sonra, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na Parti Meclisi Üyesi Deniz Pınar Atılgan'ın getirilmesine karar verildiğini bildirdi. Güler, Atılgan'ın siyasi çalışmalara 1978 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başladığını ve partinin çeşitli kademelerinde görevler aldığını anımsattı. CHP MYK'da uzun zamandan beri sürdürülen tüzük değişikliği çalışmalarının da değerlendirdiğini bildiren Güler, komisyonda MYK Üyeleri Nihad Matkap, Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin, Atilla Emek, Birgül Ayman Güler, Mehmet Zeki Gündüz, Perihan Sarı ve CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil'in yer aldığını söyledi.