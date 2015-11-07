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Politika

"CHP'de istifa çağrılarına genel başkan yardımcısı da katıldı"

Ercan Karakaş'ın "Partinin önünü açmak lazım, sizin, hepimizin istifa etmesi lazım" dediği öğrenildi

07 Kasım 2015 09:59

1 Kasım'da yüzde 25.31'lik oy oranıyla 134 milletvekili çıkaran CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş'ın seçimin değerlendirildiği MYK toplantısında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptığı öğrenildi. Karakaş'ın “Kadro değişikliği yetmez. 2011’de merkez sağ takviyeyle sonuç alamadık. O zaman sizi istifaya davet edenlere karşı çıkmıştım. Şimdi farklı düşünüyorum. Bu, 4. seçiminiz oldu. Partinin önünü açmak lazım, sizin, hepimizin istifa etmesi lazım. Hemen istifa edin, demiyorum ama gerekirse güvenoyu isteyin” dedi. Cumhuriyet'ten Türey Köse'nin haberine göre, Karakaş “İdeolojik, örgütsel yenilenme, örgütsel reform” gereksiniminin de altını çizdi.

 

Karayalçın: Başarısızlık

 

CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın da seçim sonuçlarıyla ilgili olarak “Başarısızlık olarak görüyorum” dedi. CHP’nin sorununun örgütsel yenilenme olduğunu belirten Karayalçın, “Yeniden beyaz atlı prens beklentisine girmemeli. CHP tarihinde başarı elde edilen seçimlere yeni projelerle girildi. 1970’lerde Ecevit’in ‘ortanın solu’yla gelişi idelojik çıkıştı. 1989’da yerel yönetimlerde saydamlık ve katılımcılık anlayışı SHP’ye seçim başarısı getirdi. Daha sonra böyle projeler hazırlanmadı.”

Karayalçın, parti meclisinin de yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

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