CHP'de yaklaşan kurultay öncesi saflar belirleniyor; Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

CHP’de 1 Kasım sonuçlarıyla başlayan tartışma safları netleştiriyor. Olağanüstü kurultay için çabalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tavrını açıklayan isimlerden biri oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam mesajı veren Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu'nun attığı tohum filizini verecek. Buna inanıyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum'' dedi.

Sahibi olduğu Gerçek Gündem adlı internet sitesinde "CHP tabanı ve kurultay üzerine...'' başlıklı bir yazı kaleme alan P İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak, "Dengeleri gözetecek değilim. Bu benim karakterime uymaz'' ifadesini kullandı.

''CHP'nin genel başkan değil, toplumun tüm kesimlerine güven verememe sorunu vardır"

Yapılacak olan kurultayda, oyunu Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını belirten Yarkadaş, ''CHP'nin genel başkan değil, toplumun tüm kesimlerine güven verememe sorunu vardır. Üzerinde durulması gereken olgu budur'' tespitini de yaptı. Yarkadaş, yazısında şunları söyledi:

''Kurultay, 'Halka nasıl güven veririz?' , 'Nasıl iktidar alternatifi oluruz?' sorularına cevap bulmalı; strateji geliştirip uygulayabilecek kadroları işbaşına getirmelidir. Sorunu kişilere indirgemek, parti örgütnünün emektarlarını şikayet etmek, günahı örgütlere yüklemek ve genel başkan değişikliğinin her şeyi çözebileceğini söylemek gerçekçi değildir. Zira; genel başkan değişikliği, partiyi iktidara taşıyacak sihirli bir değnek değildir.''

Genel başkan adaylarına çağrı

CHP'de şu ana kadar genel başkan aday adayı olarak Muharrem İnce, Umut Oran, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, Metin Feyzioğlu, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın isimlerinin medyaya yansıdığını belirten Yarkadaş, genel başkan aday adaylarına bir de çağrı yaparak yazısına şöyle devam etti:

''Adı geçen tüm arkadaşlarımızın, kurultay sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha farklı bir söylem ve strateji geliştirmeleri gerekiyor. Ki; biz de partimizin eksiğini gediğini görelim. Kurultay, kuşkusuz ki, fikirlerin yarıştığı bir platform olarak partimizi zenginleştirecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta; birbirimizi kırmadan, incitmeden ve AKP'nin elini güçlendirmeden kampanya yürütülmesidir.''

Yarkadaş, genel başkan aday adaylarının ''CHP'nin parti içi demokrasisini, birliğimizi bozmadan, enerjimizi düşürmeden ve partimizi daha güçlü kılmak için kullanacaklarını düşündüğü''nü de belirtti. AKP medyasının, Vatan Partisi'ne oy veren Sözcü gazetesinin bazı yazarlarının yazılarını manşetlerine taşıdığını ve CHP'yi yıpratmaya çalıştıklarını da belirten Yarkadaş, "Sakın bu tuzağa düşmeyin, parti tabanımızı incitmeyin'' uyarısında bulundu.

"Özgürlükçü ve demokrat söylemimizi değiştirmeden güven kazanmalıyız"

CHP'nin önümüzdeki dönemde, ''haklar ve özgürlüklere daha çok sahip çıkması gerektiği''ni de belirten Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada yaptığımız çalışmalarda, neyin eksik olduğunu gördük. ''Kimlik siyaseti''nin içine sıkıştırılmış milyonlarca yurttaş, ''özgürlük'' olarak gördüğü ve ''kazanım'' olarak değerlendirdiği haklarının, olası bir iktidar değişikliğinde elinden alınmasından korkuyor. Ekonomik vaatlerimize sıcak baksa da "sosyal yaşamının değiştirileceği'' korkusu yüzünden partimize yanaşmaktan çekiniyor.

Bu bağlamda, yapmamız gereken, o kaygıları anlamak, ''benzeşmeden - özgürlükçü ve demokrat söylemimizi değiştirmeden'' kitlelerin güvenini kazanmaktır.''

"Yeter ki; enerjimizi içe değil, dışa harcayalım.."

Yarkadaş, yazısında, muhalif medyaya yönelik baskılar karşısında partisinin aldığı tavrın geniş kitlelerin sempatisini kazandığını da belirtti. CHP Milletvekili Yarkadaş, şu tespitini dile getirdi:

''CHP'nin medyaya yönelik baskılara karşı koyduğu tavır, geniş kitlelerin sempatisini kazanmış, özgürlükçü kimliği daha da pekişmiştir. Fikirlerine katılmasak bile, herkesin söz söyleme hakkını savunmamız, milyonlarca yurttaşın kafasındaki olumsuz önyargıları yıkmıştır. Kuşkusuz; bize bu bakış açısını veren, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''laiklik ve demokrasi'' anlayışıdır.

Bizler, bu topraklarda kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini hayata geçirebildiğimiz ve kendimizi daha iyi anlattığımız takdirde, başarıyı mutlaka ama mutlaka yakalayacağız. Yeter ki; enerjimizi içe değil, dışa harcayalım.. Köylere, varoşlara, kasabalara, fabrikalara ve tarlalara daha çok gidelim...''