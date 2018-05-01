CHP'de cumhurbaşkanı adayının açıklanmasına 3 gün kala istişareler devam ediyor; Kılıçdaroğlu, Baykal ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacağını duyururken; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da selefi Deniz Baykal ile görüştü. CHP Antalya Milletvekili Baykal’ı hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun, eski Genel Başkan’ın aday konusundaki görüşlerini aldığı kaydedildi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Baykal’ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Baş başa gerçekleşen ve yarım saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı. CHP lideri, cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal’ın görüşünü aldı. Deniz Baykal’a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün Sözcü’ye yaptığı açıklamada eski Genel Başkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal’ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak “Genel başkanımız ne isterse o yapılır” demişti.