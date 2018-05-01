T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak

Türkiye, 24 Haziran'da erken seçime gidiyor

01 Mayıs 2018 13:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için cumhurbaşkanı adaylarının cuma günü saat 10.00'da açıklanacağını belirtti.

CHP’li Tezcan, ittifakla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10:00’da Ahmet Taner Kışlalı salonunda açıklayacağız. Demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves başarısız kalacak. Demokrasi güçleri, sandıkta, bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek. Önemli bir noktadayız” diye konuştu. 

ETİKETLER

chperken seçimcumhurbaşkanıaday
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24