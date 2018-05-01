CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için cumhurbaşkanı adaylarının cuma günü saat 10.00'da açıklanacağını belirtti.

CHP’li Tezcan, ittifakla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10:00’da Ahmet Taner Kışlalı salonunda açıklayacağız. Demokrasi güçlerini parça parça sandığa götürmek isteyen heves başarısız kalacak. Demokrasi güçleri, sandıkta, bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek. Önemli bir noktadayız” diye konuştu.