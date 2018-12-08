CHP'de bütçe alarmı: Nöbet yok, mazeret yok, görevlendirme yok, tüm milletvekilleri Meclis'te olacak

Meclis’in ikinci partisi CHP’de bütçe görüşmeleri için “alarm” verildi. Daha önce bütçe görüşmelerinin açılış ve kapanışında tam kadro Genel Kurul’a katılan, ancak 10 gün boyunca iki ayrı grup halinde nöbetleşe çalışmaları takip eden CHP bu kez 12 gün boyunca tam kadro bütçe görüşmelerinde hazır bulunacak.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bunu tarihimiz boyunca ilk kez yapıyoruz. Nöbet yok, mazeret yok, görevlendirme yok. Tüm milletvekilleri tam kadro Meclis’te olacak. Deniz Bey (Baykal) hariç mazeretli milletvekili olmayacak. Yerel yönetimlerle ilgili görevlendirmeler, ekonomi masasının illerdeki sunumları gibi tüm çalışmalar bütçe sonrasına ertelendi. Bütçede etkin bir muhalefet ve direniş olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu açılışta konuşacak

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre bütçe görüşmelerinin ilk günü, partisinin görüşlerini paylaşmak üzere kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun bütçenin kapanışında da bir konuşma yapabileceği belirtiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Meclis’te 5 siyasi parti olunca bütçe görüşmeleri için 18 günlük bir takvim önerdiklerini, ancak bunun kabul görmediğini, gruplar adına 80 dakikalık konuşmaların 60 dakikaya indirildiğini söyledi.

İçtüzüğün muhalefete verdiği tüm olanakları bütçe görüşmeleri boyunca kullanacaklarını anlatan Özel, “Geçmişte yoklama istenmemesi, grup önerisi verilmemesi gibi temayüller vardı. Bugün, madem rejime kastettiniz temayül yok, direniş var, mücadele var, parlamentoya dikkat çekmek var” dedi.