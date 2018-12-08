2019 yılı bütçe görüşmeleri ilklere sahne olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında ilk kez Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanıp Meclis’e sunulan 2019 yılı bütçe kanunu 10 Aralık Pazartesi günü Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak. Hafta sonları dahil kesintisiz 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri birçok ilke sahne olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar yemin töreni sonrası ilk kez Genel Kurul görüşmesine katılacak. Liderler adına kürsüye sadece CHP Genel Başkanı ve HDP Eş Başkanları çıkacak. CHP'de, Deniz Baykal dışında tüm vekiller bütçe görüşmeleri boyunca Meclis'te olacak.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın kulis haberine göre yeni sistemde yürütme Meclis’ten çıkmadığı için cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar yemin töreni dışında Genel Kurul çalışmalarında yer almıyor. Meclis açıldıktan sonra yapılan içtüzük değişikliği ile buna bütçe istisnası getirildi. Genel Kurul’da bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakanın yapıp görüşmeler boyunca da ilgili bakanların oturumlara katılıp görüş bildirmesi sağlandı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar yemin töreninden sonra ilk kez Genel Kurul salonunda yer alacak.

Bakan sunacak, eleştirileri cumhurbaşkanı yardımcısı yanıtlayacak

Parlamenter sistemde bütçe sunumunu Maliye Bakanı yapıyor, daha sonra siyasi partiler adına konuşma yapılıyor, en sonda eleştirileri hükümet adına Başbakan yanıtlıyordu.

Yeni sistemde ise farklı olacak. AKP'den edinilen bilgiye göre 2019 yılı bütçe sunumunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Tüm partiler adına yapılacak konuşmaların ardından günün sonunda gelen eleştirileri ise kürsüye çıkacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtlayacak.

AKP adına bir saatlik konuşmayı da AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AKP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan’ın yapması planlanıyor.

CHP'de bütçe alarmı

Tam kadro Genel Kurul’a katılan, ancak 10 gün boyunca iki ayrı grup halinde nöbetleşe çalışmaları takip eden CHP bu kez 12 gün boyunca tam kadro bütçe görüşmelerinde hazır bulunacak.

Bütçe görüşmelerinin ilk günü, partisinin görüşlerini paylaşmak üzere kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun bütçenin kapanışında da bir konuşma yapabileceği belirtiliyor.

HDP Eş başkanları kürsüde olacak

HDP de bütçe görüşmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Edinilen bilgiye göre HDP’nin açılışta 1 saatlik konuşma süresini HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli 30’ar dakika olarak iki parça kullanacak.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli yemin töreninden sonra ilk kez Meclis kürsüsünde konuşma yapacak. HDP milletvekilleri de bütçe görüşmeleri boyunca tam kadro Meclis’te bulunacak.

MHP lideri Bahçeli konuşmayacak

Parlamenter sistemin bütçe görüşmelerinde liderlerin konuşması gelenektir. Ancak yeni sistemin ilk bütçesinde durum farklı olacak. MHP’den alınan bilgiye göre, MHP lideri Devlet Bahçeli bütçe görüşmelerinin açılış ve kapanış görüşmelerinde Meclis’te olacak ancak konuşma yapmayacak.

MHP adına açılış konuşmalarını MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül yapacak.

İyi Parti tam kadro bütçe görüşmelerinde

İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener milletvekili olmadığı için grup adına bütçe açılış konuşmasını İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan yapacak. İyi Parti milletvekillerinin de bütçe görüşmeleri boyunca tam kadro Meclis’te bulunması bekleniyor.

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