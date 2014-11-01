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CHP'de yeni istifalar yolda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Ülker Tarhan'ın istifasıyla ilgili, 'Normal beklediğimiz bir şeydi' dedi

01 Kasım 2014 19:23

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın istifası sonrası gözler parti içindeki ‘ulusalcı’ olarak anılan ve parti yönetimine bayrak açan milletvekillerine çevrildi. Ulusalcı vekillerden ikisinin daha istifa edeceği parti kulislerinde konuşuluyor. Üç vekilin birlikte ya yeni bir parti kuracağı ya da İşçi Parti’sine geçeceği ve siyaseti orada sürdürecekleri dillendiriliyor. İstifa edeceği öne sürülen vekiller konusunda ise herkes farklı isimler öne sürüyor.

 

'Beklediğimiz bir şeydi'

 

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Antalya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu havalimanında gazetecilerin Tarhan'ın istifasına ilişkin sorularına, "Sağlık olsun arkadaşlar. Normal, beklediğimiz bir şeydi" diye karşılık verdi. İstifaların devam edip etmeyeceğine yönelik sorulara, "Hadi bakalım" diye karşılık vermesi ise yeni istifaları beklediği yönünde yorumlandı.

 

'İstifa etmek gibi bir düşüncem yok'

 

Parti içindeki muhalif kanadın temsilcilerinden CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Tarhan’ın istifasının kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek, “Parti içindeki yanlışları söylüyorum. Düzeltilmesi için çaba harcıyorum. Ayrıca Uşak örgütümüzle birlikte emek harcayarak bir şeyler yaptık. Partimden şu an itibariyle istifa etmek gibi bir düşüncem yok” dedi.

 

'Emine Ülker Tarhan benim Cumhurbaşkanı adayımdır'

 

CHP kulislerinde istifa edecek iki ismin ise İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ile Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum olduğu belirtiliyor. Her iki isim de hem Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci hem de kurultay sürecinde parti yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunmuş, hatta Batum, açıklama yaparak, “Emine Ülker Tarhan benim cumhurbaşkanı adayımdır” demişti. Şimdi gözler bu iki isme çevrildi.

 

Tekrar milletvekili olamayacak isimlerin istifa yolunu seçeceği konuşuluyor

 

CHP kulislerinde istifaların arkasında kurultay sonrası parti içinde ümidini yitiren ‘ulusalcı’ kanadın zaten 2015 yılında tekrar milletvekili olamayacak isimlerinin istifa yolunu seçeceği, parti tabanına güvenen ve yapılacak ön seçimden çıkacağını düşünenlerin ise parti içinde kalıp mücadeleyi sürdürecekleri konuşuluyor. Parti içinde büyük bir vekil kopmasının yaşanması ise beklenmiyor.

 

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