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Politika

Nur Serter: İstifa ettiğim yönündeki haberler asılsızdır

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, sosyal medyada sahte twitter hesabından yapılan istifa haberlerinin asılsız olduğunu söyledi

31 Ekim 2014 23:08

Televizyonlardan son dakika haberi olarak geçen CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in istifa edeceğine yönelik haberler asılsız çıktı.

Nur Serter yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin Antalya kampında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve adıma açılmış olan sahte twitter hesabında, partimden istifa ettiğim yönünde bazı haberler çıkmıştır. Bu yönde yapılan haberler tamamen asılsızdır.  Şu anda partimin Antalya’da düzenlemiş olduğu kampta çalışmalarıma devam etmekteyim."

 

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