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Dünya
Deutsche Welle

Devlet Başkanı istifa etti

27 yıldır iktidarda olan Burkina Faso Devlet Başkanı Blaise Compaore görevinden istifa etti. Compaore'nin zırhlı araçlardan oluşan bir konvoyla Gana'ya doğru gittiği belirtiliyor.

31 Ekim 2014 18:07


Televizyon ve radyolardan yayınlanan istifa açıklamasında Compaore 90 günlük geçiş süresi içerisinde "özgür ve şeffaf" seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Burkina Faso'da 27 yıldır görevde olan devlet başkanı Compaore'nin 2015'te tekrar aday olmasına imkan tanıyan anayasa tasarısı sokakları savaş alanına çevirmişti.

Protesto gösterilerine şiddet karışması üzerine dün ordu yönetime el koymuştu.

Öte yandan yerel medya ve diplomatik kaynaklar 63 yaşındaki Compaore'nin zırhlı araçlardan oluşan bir konvoyla Gana sınırındaki Po kentine gittiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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