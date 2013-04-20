CHP'de Ankara adaylığına ilk talip Ali Başkaraağaç



Ankara Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığını açıkladı.

Başkaraağaç, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılan basın duyurusuna, seğmenler, bindallı giyen kadınlar ve ellerinde süpürge bulunan partililerle geldi.

Ankara'da yeniden bir tarih yazmak üzere yola çıktıklarını belirten Başkaraağaç, "Şimdi gün, hizmet ettiğimiz çemberi büyütme, 19 yıldır Ankara'nın geleceğini ipotek altına alan, Ankara'yı borç batağına sürükleyen, laf ve bahane üretmeyi siyaset sanan Melih Gökçek'i, Ankara'dan süpürme günüdür" dedi.

"Ankara'nın üzerindeki kara bulutları kaldıracağız" ifadesini kullanan Başkaraağaç, başkentin bir aile şirketi gibi yönetildiğini ve Gökçek'in Ankara'yı 19 yılda köy kent haline getirdiğini belirtti.

Şehrin sorunlarını çok iyi bildiğini ve bunları çözeceğini ifade eden Başkaraağaç, halk belediyeciliğini uygulayacaklarını kaydetti.

Basın duyurusuna, CHP Ankara milletvekilleri İzzet Çetin ve Bülent Kuşoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın ile partili bazı ilçe başkanları da destek verdi.