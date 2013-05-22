CHP’de Anayasa krizi MYK’ya taşındı

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri arasında uzun süredir devam eden görüş ayrılıkları ve devamsızlıkla ilgili kriz bugün MYK’ya taşındı.

Uzlaşma Komisyonu’nun üyesi Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum’un devamsızlığı, komisyon arkadaşları Atilla Kart ile Rıza Türmen’le düştükleri görüş ayrılıkları MYK’da görüşüldü. Uzlaşma Komisyonu’nun sözcüsü Atilla Kart ve Prof. Süheyl Batum ayrı ayrı söz aldı. Batum, ‘Kamuda türban serbestisi’ diye yorumlanan düzenleme ile bir çok maddeye karşı çıktığını bildirdi. Batum, “ CHP; olarak neden bu düzenlemelerde ilk durduğumuz noktada değiliz” dedi. Yaklaşık iki buçuk aydır komisyona devamsızlığı konusunda da, “Bu maddelerle ilgili düzenlemeler benim devamsızlığımdan daha önemli” dedi. MYK, CHP’nin Anayasa masasından kalkmayacağı görüşü benimsendi.

Batum krizi

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP üyeleri arasında uzun süredir çatlak var. Batum, yaklaşık iki buçuk aydır Anayasa yazım komisyonu çalışmalarına katılmıyor. Atilla Kart ile Rıza Türmen’in komisyona kabul ettiği maddelere daha sonra gelerek itiraz ediyor. Yani, tutanakları düzenlemeye karşı olduğunu yazdırıyor. Batum’un bu tavrı üzerine, komisyon sözcüsü Atilla Kart da, ilgili maddenin kabul edildiğini tutanaklara yazdırıyor.

Batum, Anayasa’nın, Başlangıç, ilk dört madde gibi birçok maddenin yeniden düzenlenmesine ve değiştirilmesine karşı çıkıyor.