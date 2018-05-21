CHP'de, Abdüllatif Şener'in Konya'dan adaylığına tepki

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- CHP\'nin 24 Haziran seçimlerinde eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener\'i Konya 1\'inci sıra milletvekili adayı göstermesine, CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet Yiğit tepki gösterdi. Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel merkezin bu kararını tanımadıklarını ifade etti.

CHP\'nin dün açıkladığı milletvekili aday listesinde, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Konya\'dan 1\'inci sıra milletvekili adayı gösterildi, ikinci sıranın ise Saadet Partisi kontenjanı olduğu duyuruldu. CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Yiğit, Konya\'yı tanımayan bir kişinin aday gösterilmesini kabul etmeyeceklerini ve genel merkezin bu kararını tanımadıklarını belirtti. Yiğit açıklamasında, \'\'Konya’nın kaç ilçesinin olduğunu bilmeyen, Konya halkının demografik yapısına hakim olmayan ve hatta daha önce Konya’da bir gece dahi geçirmemiş bir isim olan Abdüllatif Şener’in, Parti Meclisimizin toplantısında birinci sıra olarak açıklandığını bilmenizi isteriz. Bu karar başta parti örgütlerimizi ve Konya halkını tanımamaktır\'\' ifadelerini kullandı.



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