CHP yönetimine İstanbul'dan destek geldi

T24 - CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin, CHP’nin iç çekişmelerle ve yapay sorunlarla kaybedecek zamanı olmadığını belirterek, "Yeni CHP’nin yeni bir kurultaya ihtiyacı yoktur" dedi.







Şahin, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, partisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CHP olarak, Türkiye’de temel dönüşümlere imza atmış bir parti olduklarını ifade eden Şahin, "Tarihimizden aldığımız devrimci güçle Türkiye’yi demokrasi, insan hakları ve refahın adil dağılımı yönünde dönüştürmeye devam edeceğiz. Elbette, ülkeyi dönüştürmek, ancak ve ancak kendi kendini yenileme yeteneğine sahip bir parti ile olur" dedi.

Seçimde CHP oylarının İstanbul’da olduğu gibi Türkiye genelinde de ortalama 5 puan arttığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Uzun yıllardan sonra CHP yeni söylemi ve projeleriyle halkta ilk defa umut olmuştur. Örgütlerimiz canla başla çalıştı. Seçimden bugüne geçen zamanda gerek il yönetimi gerek ilçelerimiz ayrı ayrı ve birlikte sonuçları analiz ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı planlıyoruz. Alınan sonuçlar derinlemesine analiz edilecek, tüm gücümüzle dışa dönük çalışmalar başlayacaktır. Partililerimiz, geçmişte olduğu gibi ülkeye muhalefette değil, bu kez iktidarda hizmet etmek için çabalarını yoğunlaştıracaklardır.

Bizim anlamakta zorlandığımız, siyasi geçmişlerinde herhangi bir başarı öyküsü yazamamış bazı partililerimizin tepkisidir. Oysa bu partinin emekçileri, kendilerine geçmişte her türlü olanağı sunmuş, partiyi iktidar yapmaları için her türlü çabayı göstermiştir. Bu desteğe rağmen, bugün Yeni CHP’yi acımasızca eleştiren o kadrolar, CHP’yi halkla buluşturamamıştır. Üstelik bu kişilerden şimdiye kadar bir özeleştiri de duyulmuş değildir. İstanbul İl Örgütü olarak bu arkadaşlarımızı Yeni CHP’yi eleştirmeden önce kendi iç muhasebelerini yapmaya davet ediyoruz. Bunu yapmadan getirecekleri her eleştiriyi de haksız, yersiz ve yoldaşlık dışı buluyoruz."

13 Haziran günü televizyon stüdyoları arasında mekik dokuyanların bu enerjilerin yarısını seçim kampanyasında harcamadıklarını ifade eden Şahin,"Hepimiz CHP’nin iktidarı için çalışmak zorundayız. CHP’nin kısır iç çekişmelerle, yapay sorunlarla kaybedecek zamanı yoktur. Yeni CHP’nin yeni bir kurultaya ihtiyacı yoktur. Bu nedenle tüm İstanbul İl Örgütü olarak, il başkan yardımcıları, tüm ilçe başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, İl Genel Meclisi Grubu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu’yla birlikte Genel Başkanımızın ve ekibinin arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şahin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun örgüt üzerindeki tüm tasarruflarını, CHP’li olma bilinci ve sorumluluğuyla destekleyeceklerini ifade etti.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, Türkiye genelinde 8 bin sandıkta CHP’ye oy çıkmaması ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, İstanbul’da oy çıkmayan sandıkların sıkı bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Şahin, 12 Haziran’daki seçimin 1980 yılından bu yana sandıklara sahip çıkılması anlamında en başarılı seçim olduğunu savundu.

"Genel Başkan seçimlerde çalıştı ama örgüt çalışmadı" şeklindeki eleştirilere ilişkin görüşünün sorulması üzerine de Şahin, ’Bu eleştiriyi bizim kabul etmemiz mümkün değildir. ’Bu seçim döneminde örgüt çalışmamıştır’ demek, CHP nin tüm emekçilerine büyük bir saygısızlıktır. İstanbul İl Örgütü olarak Kazlıçeşme’de 1980’den bu yana yapılmış en kalabalık, en büyük miting organizasyonunu gerçekleştirdik" diye konuştu.