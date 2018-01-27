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"CHP yöneticiliği yapmış kardeşimizin şehit olduğu saatlerde Cumhurbaşkanı, 'Ulan CHP'liler, siz sıcak yatağınızda yatarken' diye bağırıyordu"

Ali Gümüş, Afrin operasyonu kapsamında şehit oldu

29 Ocak 2018 15:19

CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li milletvekillerine yönelik olarak sarf ettiği "Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde” ifadelerine tepki gösterdi. 

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün CHP Gençlik Kolları’nda ve sonrasında da Mersin’in Mut ilçesindeki CHP teşkilatında görev aldığını belirten Kurt, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Afrin'de şehit olan Ali Gümüş, CHP Gençlik Kolları'ndan sonra Mersin Mut CHP İlçe yöneticiliği yapmış bir kardeşimizdi. Eşi 7 aylık hamileydi. Acı olan ise şehit olduğu saatlerde ülkenin cumhurbaşkanının "Ulan CHP'liler,siz sıcak yatağınızda yatarken..." diye bağırıyor olmasıydı.”

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