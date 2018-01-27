Erdoğan: Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken, o ÖSO'lar benim mehmedimle beraber!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında da birlikte hareket ettiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine destek verdi.

ÖSO'nun ağırlıklı olarak El Kaide uzantılı cihatçı örgütlerden toparlanan bir birlik olduğunu” söyleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a da tepki gösteren Erdoğan "Kendini bilmez bazı terbiyesizler var ya, terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar" dedi.

Erdoğan’ın Kocaeli Yuvacık'ta yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

“Yola çıkarken, ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece’ demiştik. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken, ‘Kefenimizle beraber bu yoldayız’ dedik. Biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içinde olacağız. Bu millete efendilik değil, sadece halkımıza hizmettir.

İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı olandır. Önümüze bazen terör örgütleri çıkacaktır. Kendini bilmez bazı terbiyesizler var ya, terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim Mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. Sabah rakam 394’dü, Şimdi kim bilir 400’ün üzerindedir.

Bunların kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp, orada Hatay’a, Kilis’e, Şanlıurfa’ya havan atacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Hem içeride, hem dışarıda kökünü kazıyacağız. Mehmed’im sevinin, başlar yüksekte.

Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerler kalır tümsekte. Yarın elbet, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sizleri seviyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız”