CHP, yerel seçim çalışmalarına başladı; bölgelerin kültürel dokusu gözetilecek

CHP'nin 2019'da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirleme çalışmasına başladığı belirtildi. Ankara ve İstanbul için yeni isim arayışı sürerken, İzmir’de Aziz Kocaoğlu’nun kararı bekleneceği aktarıldı. Ankara, İstanbul gibi kentlerdeki aday seçiminde bölgenin kültürel dokusunun gözetileceği ifade edildi.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP’nin 2019’daki yerel seçimlerde diğer partilerle ittifak arayışı yapmayacağı ancak büyükşehirlerde Anayasa değişikliği referandumunda oluşan ‘Hayır bloku’ bileşenlerinin sıcak bakacağı yeni isimleri aday gösterebileceği belirtildi. İsimler belirlenmeden önce aday profili ortaya çıkarıldı. Buna göre Ankara, İstanbul gibi yarışın 'hızlı' geçeceği büyükşehirlerde bölgenin kültürel dokusunu temsil edecek isimler üzerinde durulacak. İlçe belediyelerine milletvekillerinin aday gösterilmesine sıcak bakılmıyor.

CHP, bazı illerde mevcut belediye başkanlarıyla yola devam etme kararı aldığı; bu belediye başkanlarının isimlerinin ocak ayında yapılacak kurultaya kadar açıklanacağı söyleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Edirne’de de Recep Gürkan’la yola devam edileceğinin işaretini vermişti.

Aynı şekilde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in de 2019’daki adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Hatay ve Tekirdağ’da önümüzdeki haftalarda yapılacak kongrelerde örgütün şekillenmesine göre karar verileceği belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut başkan Aziz Kocaoğlu’nun kararının beklendiği belirtildi.

Antalya'da Muhittin Böcek

Antalya için Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın hazırlandığı öğrenildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in merkez sağdan gelecek oyları da alabileceği ve diğer rakiplerine göre bir adım önde olduğu konuşuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in aday olabileceği kulislere yansıdı.

CHP Balıkesir’e de iddialı hazırlanıyor. Parti yönetiminin Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın adaylığına onay verdiği öğrenildi. Mersin’de ise eski Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın aday olması halinde, sol oyların yanı sıra sağ tabandan da oy alabileceği konuşuluyor. Mersin’de Talay’ın yanı sıra CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu adaylığa hazırlanıyor.