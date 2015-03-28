CHP yarın önseçime gidiyor

CHP’nin yaklaşık 760 bin üyesi, 41 il, 45 seçim bölgesinde hâkim gözetiminde yapılacak önseçimler için yarın sandığa gidecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da 2015 Genel Seçimleri için yarın İzmir 2’nci Bölge’den önseçime girecek. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre bölgesinde 80 aday adayı ile yarışacak olan Kılıçdaroğlu, seçimlerden ilk sıradan çıkmaya çalışacak. İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 41 ilde yapılacak önseçimle birlikte CHP’nin milletvekili adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş olacak.

Önseçimin ardından Kılıçdaroğlu, Genel Merkez kontenjanı için bazı sıraların boş bırakıldığı Ankara, Antalya, Aydın, İstanbul ve İzmir için aday tespitine başlayacak. Aralarında Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova’nın da olduğu 30 ilin milletvekili listeleri ise tümüyle Genel Merkez tarafından belirlenecek.

CHP, geçtiğimiz haftalarda önseçim yerine eğilim yoklaması yaptığı 10 ilin milletvekili adaylarını belirlemişti. Önseçim sonuçları aralarında ‘Genel Merkez kontenjanı’ başvurusu yapan bazı genel başkan yardımcılarının, grup başkanvekillerinin ve milletvekillerinin de kaderini belirleyecek. “Kişiler listede olur, olmaz; seçilir, seçilmez ama bir davaya inanmışsan o davanın kişisel çıkarlar üzerine inşa edilmemesi lazım” diyen Kılıçdaroğlu’nun, partisinin bazı önemli isimlerine listelerde yer vermeyebileceği belirtiliyor.

Pazar günü yapılacak önseçimlerle adaylık yarışına giren isimler arasında eski Genel Başkan Deniz Baykal ile eski Genel Sekreter Önder Sav ve eski grup başkanvekillerinden Hakkı Süha Okay’ın isimleri öne çıkıyor. Baykal seçim bölgesi Antalya’dan, Sav ile Okay ise Ankara’dan seçimlere girecek. Üçüncü sıranın Genel Merkez kontenjanına ayrıldığı Antalya’da Baykal’ın hedefi ilk sırayı almak. Bir, üç ve beşinci sıraların Genel Merkez kontenjanını ayrıldığı Ankara 1’inci Bölge’de ise Sav ve Okay’ın hedefi önseçimi seçilebilecek bir sırada tamamlamak.

İstanbul'da 3 bölgede

Yaklaşık 230 bin CHP üyesinin üç seçim bölgesinde sandığa gideceği İstanbul’da ise olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. İstanbul 1’inci Bölge’deki önseçim mücadelesinde mevcut milletvekilleri arasında Osman Korutürk, Kadir Gökmen Öğüt ve Mahmut Tanal’ın isimleri öne çıkıyor. İstanbul 2’nci bölgede ise Melda Onur ve Aykut Erdoğdu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e karşı listede ilk sıralarda yer almaya çalışacak. İstanbul 3’üncü bölgenin favori isminin ise Denizli Milletvekili İlhan Cihaner olduğu belirtiliyor.