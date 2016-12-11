CHP, yarın olağanüstü toplanacak

<p>CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.</p>\r\n\r\n<p>CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı yarın saat 12.00'de CHP Genel Başkanı <strong>Kemal Kılıçdaroğlu</strong> başkanlığında gerçekleştirilecek.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="380" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/1/5/3/polis-durdurunca-canli-bomba-kendisini-boyle-patlatti/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe></p>\r\n