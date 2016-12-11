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Politika

CHP, yarın olağanüstü toplanacak

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak

11 Aralık 2016 17:08

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı yarın saat 12.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek.

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