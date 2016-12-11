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Politika

Kılıçdaroğlu: İktidar anlamak zorunda; ülkemizin akılcı ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı var

"CHP olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazırız"

11 Aralık 2016 18:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş ve Maçka'daki terör saldırılarıyla ilgili olarak, "İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaparak saldırıya yönelik görüşlerini paylaştı. "Saldırılarda şehit düşen polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın yasını tutuyor, saldırıyı yapanları, saldırının arkasındaki karanlık güçleri lanetliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen menfur terör saldırıları, Türkiye Cumhuriyetimizin güvenliği için özveriyle ve sorumlulukla görev yapan Emniyet Teşkilatımızı hedef almıştır. Saldırılarda şehit düşen polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın yasını tutuyor, saldırıyı yapanları, saldırının arkasındaki karanlık güçleri lanetliyorum. İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, bir kez daha vurguluyorum."

 

"Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Nereden gelirse gelsin, tüm terör saldırılarının faillerinin ve arkalarındaki karanlık güçlerin; vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, dayanışma kararlılığı karşısında ezileceğine duyduğum sonsuz inançla Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"Şehitlerimizin aileleri ile Emniyet teşkilatımıza ve iki mensubunu saldırılarda şehit veren Beşiktaş Jimnastik Kulübümüze başsağlığı dileklerimizi iletiyorum."

 

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