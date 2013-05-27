Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geçeceğine dair haberlerle ilgili olarak sert bir açıklama yaptı. Sarıgül'ün CHP'ye geçmek için sıraladığı şartlara tepki gösteren Tekin CHP’de pazarlığın söz konusu olamayacağını belirterek, “CHP yakıtınız bittiğinde ikmal yapabileceğiniz bir istasyon değildir, ciddi bir siyasi partidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran, 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan “Demokrasi ve Özgürlük İçin Meydan Okuyoruz” mitingi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya partililerin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. 1 Haziran Günü Kadıköy’de yapılacak olan miting için bilgilendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “Milyonlarca mağdur yurttaşlarımızın bir arada olabileceği demokrasi için özgürlük için meydan okuyabilecek bir alan olacaktır” dedi.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tekin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerel seçimlerde CHP’den aday olmak için bir takım şartlar öne sürdüğü iddialarına yanıt verdi. Gürsel Tekin, “Unutmayın CHP yakıtınız bittiğinde ikmal yapabileceğiniz bir istasyon değildir. CHP ciddi bir siyasi partidir. Kapımız herkese açık. İster Sayın Sarıgül , ister Ahmet, ister Mehmet. Hele CHP’de pazarlık söz konusu olamaz. Kim gelirse kapımız açıktır. Buyursun gelsin” diye konuştu.

Gündemdeki alkol yasaklarını da değerlendiren Tekin, “Türkiye’de 53 ilde 10 yıldır fiili yasak vardı. Yasalaştırmanıza gerek yok. Daha dün ‘özgürlüğüme dokunma’ diyen köşe yazarları merak ederek iki gündür gazetelere bakıyorum acaba ne yazacaklar. Ne zamandan beri iktidarlar insanların yaşam tarzlarına müdahale etmişlerdir. Türban konusunda en şiddetli şekilde eleştirip insanların yaşamlarına müdahale edemezsin diyenlerin şimdi neden kalemleri yazmaz. Bunların hepsini aşacağız ‘’ diyerek tepki gösterdi.

CHP iktidarında İstanbul’daki ulaşım problemini çözeceklerini iddia eden Gürsel Tekin, “İstanbul’da çeyrek asırdır siz yandaşlarınıza 150 milyar dolar rant sağlayacaksınız ama ulaşım için İstanbul’un geleceği için 3-5 milyar dolar para bulamayacaksınız. İnşallah CHP iktidarıyla 150 milyar doların emlak vergisi üstünden yüzde 30’unu geri alacağız. Yüzde 30’u 45 milyar dolar ediyor. 45 milyar dolarla 5 yıl içerisinde İstanbul’un tamamında ulaşım sorunu çözülecektir. Eşkıya gibi çaldılar bizde eşkıyalık gibi yüzde 30’unu geri alacağız” şeklinde konuştu.