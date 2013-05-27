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Politika

'Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ün adaylığını TT Arena'da açıklayacak'

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Sarıgül’ün adaylığı konusunda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sarıgül arasında aracılar vasıtasıyla bir diyalog köprüsü kuruldu

27 Mayıs 2013 12:06

CHP’nin İstanbul Büyükşehir adaylığı için iddialara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül eylül ayında helikopterle Türk Telekom Arena’ya inecek ve Sarıgül’ün adaylığı açıklanacak.

CHP’de Mart 2014’te yapılacak yerel seçimlerde bütün gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yoğun kulisler sürerken, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün adı bir kez daha öne çıktı.

Rezzak Oral’ın Akşam gazetesindeki haberine göre, CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Sarıgül’ün adaylığı konusunda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sarıgül arasında aracılar vasıtasıyla bir diyalog köprüsü kuruldu. Bir süredir büyük bir gizlilikle yürütülen temaslar sonunda Sarıgül’ün partiye dönüşü ve adaylığının ilanı konusunda yol haritası çıkarıldı.

Geçmişteki ihraç nedeniyle halen parti üyesi olmayan Sarıgül’ün, CHP’ye eylül ayında dönmesi rozetini de bizzat Kılıçdaroğlu’nun takacağı konuşuluyor.

Muhtemelen CHP’nin 90’ıncı kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’deki katılım töreni on binlerce kişinin katılımıyla TT Arena’da gerçekleşecek.

HELİKOPTERLE İNECEK: Henüz kesin olmamakla birlikte katılım töreni için TT Arena’ya Sarıgül ve Kılıçdaroğlu’nun helikopterle inmesinin de planlandığı ifade ediliyor. Törenin ünlü sanatçıların katılımıyla tam bir şova dönüştürülmesinin hedeflendiği de belirtiliyor.

Dönüş için üç şart: İddialara göre temaslar sırasında Sarıgül’ün Kılıçdaroğlu’ndan üç konuda teminat istediği; CHP liderinin de bu taleplere peşin şekilde olumsuz yaklaşmadığı ve bunları süreç içinde değerlendirmeye alma sözü verdiği ifade ediliyor. Sarıgül’ün üç isteğinin şunlar olduğu öğrenildi:

-  Şişli adaylığı için Sarıgül etkin olacak ve görüşü alınacak,
-  Baykal’la yarıştığı 2005’teki kurultayda Sarıgül’ün tribünde kavga ettiği Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen yeniden aday gösterilmeyecek.
- Halen Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi yeniden aday gösterilecek.

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