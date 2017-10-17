CHP ve MHP'den Gökçek'e destek: Seçimle gelen seçimle gider

İstifa edeceği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, belediyenin CHP ve MHP'li üyelerinden destek geldi. Partilerin grup başkanvekilleri Gökçek'e 'seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini' söyledi.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP ve MHP grup başkan vekilleri Gökçek’i makamında ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek, ziyareti doğrulayarak Gökçek'e, "24 yıldır Ankara’nın belediye başkanısınız. Başarılı ya da başarısızsanız bunu halk değerlendirmeli. Aday olup olmayacağınız partinizin iç meselesi ancak seçimle gelenin seçimle gitmesi kanaatindeyiz. Partimizin görüşü de bu şekildedir" dediğini anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya da, "Seçimle gelen seçimle gitmeli. Bir yanlışı varsa, yolsuzluğu ya da FETÖ’cülüğü varsa yargıya hesap vermeli. Yöntemin doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Gökçek'in bu sözler karşısında yorum yapmadığı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söylemekle yetindiği belirtildi.

Belediye Meclisi'nde çoğunluk AKP'de

Grup başkanlarının ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız da yer aldı. Belediye meclisinde 100 AKP’li, 23 CHP'li, 15 MHP'li, 1 BBP'li, 3 de bağımsız üye bulunuyor.