T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP ve MHP'den Gökçek'e destek: Seçimle gelen seçimle gider

"Yolsuzluğu ya da FETÖ'cülüğü varsa yargıya hesap vermeli"

17 Ekim 2017 19:54

İstifa edeceği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, belediyenin CHP ve MHP'li üyelerinden destek geldi. Partilerin grup başkanvekilleri Gökçek'e 'seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini' söyledi.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP ve MHP grup başkan vekilleri Gökçek’i makamında ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek, ziyareti doğrulayarak Gökçek'e, "24 yıldır Ankara’nın belediye başkanısınız. Başarılı ya da başarısızsanız bunu halk değerlendirmeli. Aday olup olmayacağınız partinizin iç meselesi ancak seçimle gelenin seçimle gitmesi kanaatindeyiz. Partimizin görüşü de bu şekildedir" dediğini anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya da, "Seçimle gelen seçimle gitmeli. Bir yanlışı varsa, yolsuzluğu ya da FETÖ’cülüğü varsa yargıya hesap vermeli. Yöntemin doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Gökçek'in bu sözler karşısında yorum yapmadığı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söylemekle yetindiği belirtildi.

Belediye Meclisi'nde çoğunluk AKP'de

Grup başkanlarının ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız da yer aldı. Belediye meclisinde 100 AKP’li, 23 CHP'li, 15 MHP'li, 1 BBP'li, 3 de bağımsız üye bulunuyor.

ETİKETLER

Melih GökçekAKPCHPMHPRamazan ŞimşekDoğan Yılmazkaya

İlgili Haberler

Akif Beki: Melih Gökçek bu haberle mi gitmeliydi, doğruysa skandal!

"Şuursuzca basmışlar gazeteye"

Gökçek yarınki programını iptal etti

Organizasyon yarın 18.00'de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecekti

Kulis: Melih Gökçek'in boşalan koltuğunun yerine...

Melih Gökçek'in istifa etmesi bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24