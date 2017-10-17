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Politika

Kulis: Melih Gökçek'in boşalan koltuğunun yerine...

Melih Gökçek'in istifa etmesi bekleniyor

17 Ekim 2017 18:17

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği yönündeki iddiaların ardından yerine kimin geleceği konuşulmaya başlandı. Kulislerde istifasına artık kesin gözüyle bakılan Gökçek'in makamına 28 Şubat döneminde düzenlediği Kudüs gecesiyle gündeme gelen Sincan eski belediye başkanı ve şuanki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız'ın geleceği konuşuluyor.

AKP’li Belediye Meclis üyeleri tarafından Melih Gökçek'in bu akşamüzeri istifasını açıklayabileceği iddia edildi. Melih Gökçek'in boşalan koltuğuna gelecek isimler arasında ise “Kudüs gecesi ile” gündeme gelen Bekir Yıldız adı öne çıkıyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün kulis haberi şöyle:

Kudüs gecesi ile gündeme gelmişti

31 Aralık 1996 günü belediye başkanlığı yaptığı Sincan ilçesinde düzenlediği “Kudüs gecesi”nden dolayı görevinden alınan ve yargılanmasının ardından cezaevine konulan Bekir Yıldız, o dönem ilçede içki satışını ve yılbaşı için hindi satışlarını yasaklatmasıyla da gündeme gelmişti.

Altındağ ve Keçiören başkanlarının ismi de geçiyor

Gökçek’ten boşalacak koltuk için daha önce Altındağ, Sincan ve Keçiören Belediye başkanlarının adı geçerken bunların yerine Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden olan, aynı zamanda belediye meclisinde AKP Grup Başkanvekili olan Bekir Yıldız’ın seçilmesinin öne çıktığı bildirildi. Öte yandan Melih Gökçek’e yakın isimler “Gökçek gibi biz de çekiyoruz. Ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Başkan kimseyle de bu konuları konuşmuyor” dediler.

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