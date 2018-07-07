CHP ve İYİ Parti'den TBMM'de Kayseri buluşması

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ı, Meclis’te ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Diğer yandan İYİ Parti Milletvekili Ataş\'ı, kayıt sırasında TEMAD yönetimi de yalnız bırakmadı.

24 Haziran seçimlerinin ardından Millet İttifakı\'nın içerisinde yer alan İYİ Parti’den Kayseri Milletvekili seçilen ve Meclis’te kaydını yaptıran Dursun Ataş, ittifakın içinde yer alan ve yeniden CHP’den Kayseri Milletvekili seçilen Çetin Arık’ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Arık, \"Pınarbaşı\'da yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan değerli hemşehrim, milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş\'a nazik ziyareti için teşekkür ederim. Yeni dönemde kentimiz için güzel çalışmalara omuz omuza imza atma umuduyla yeni görevinde başarılar dilerim\" dedi. Milletvekili Ataş da, Kayseri’nin ve ülkenin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ifade ederek, \"Bundan sonra her platformda milletin sesi olacağız. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz. Bize oy veren, vermeyen herkesin yanında olacağız. Asla ötekileştirmeden, ayırmadan, hoşgörü içerisinde sıkıntıların çözülmesi için çalışacağız\" dedi. Diğer yandan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBBM) kaydını yaptırdı. Ataş’a Meclis rozetini Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen taktı. Dürgen, \"Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı olarak meslektaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra bizlerin sesi olacak, bizlerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kendisi ifade edecek. Başarılar diliyorum\" dedi. Ataş da TEMAD yönetimine teşekkür etti.

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