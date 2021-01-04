CHP ve İyi Parti boykot etti; Menemen seçimi ertelendi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından Aksoy’dan boşalan koltuk için Menemen Meclisi'nde yer alan Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’ndan birer aday çıkmıştı.

Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4’üncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı.

Gerçekleştirilen kura sonucunda Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan’ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu.

Karakurt’un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti. İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin CHP'li Deniz Karakurt'un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı.

İzmir Valiliği, İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Valilik, 4 Ocak tarihinde seçimin yapılması için belediyeye yazı göndermişti.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası yapılan itirazı da reddetmesinin ardından İzmir Valiliği kararıyla tekrarlanacak kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP’li ve İyi Partili üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle perşembe gününe ertelendi. (İHA)