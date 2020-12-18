CHP'den mahkemenin Menemen kararına tepki: Kuradan AKP'li çıkana kadar tekrar mı edeceğiz?

Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt'un da aralarında bulunduğu CHP'lilerle Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, kuranın usule aykırı olmadığını savundu.

Kuranın AKP'lilerin öneri ve onayıyla çekildiğini savunan Yücel, şöyle konuştu:

"Kuraya hile, şaibe karıştırıldığı ispatlasınlar Deniz Karakurt şu an, şu dakika istifa eder. Böyle bir iddiaları yokken kalkıp da sırf kuranın sonucu istedikleri gibi çıkmadığı için oyun bozanlık yapmaya kalkanlar bunun altından kalkamazlar. Biz CHP olarak yasal haklarımızı hukuk çerçevesinde sonuna kadar arayacağız. Mahkemenin kararına karşı gerekli itirazları yapacağız. Menemen'i korumaya ve Menemenlilerin hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Deniz Karakurt'un görevine devam edeceğine yürekten inanıyorum."

"Size sadece İstanbul'u hatırlatırım"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise "Nerede ilke ve adalet? Kuradan AKP'li çıkana kadar kurayı tekrar mı edeceğiz? Size sadece İstanbul'u hatırlatırım. 2,5 yıl sonra Menemen'de çok daha fazla oyla iktidar oluruz" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, Menemen halkının iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Deniz Karakurt'a destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

TIKLAYIN - Menemen Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçimi hakkında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı

Ne olmuştu?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kurada Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AKP'nin adayı Aydın Pehlivan, kurada cam kavanoz ve top kullanılmasının usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kuranın usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti.