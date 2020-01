CHP: Türkiye adım adım Suriye'deki iç savaş bataklığına sürükleniyor

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin Suriye’de YPG mevzilerini vurması üzerine, “Adım adım Suriye’deki iç savaş bataklığına sürüklenildiğini” savundu. Hükümetin ulusal güvenliği ilgilendiren "böyle kritik bir konuda muhalefete bilgi verme nezaketi göstermemiş olmasının kabul edilemez olduğunu" söyleyen Yılmaz, “Bu bakımdan hükümetin acilen TBMM’ye bilgi vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Suriye’de yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir basın açıklaması yapan Öztürk Yılmaz, “Türkiye, Suriye politikasında bir iki ülke hariç dünyadan kopmuş, yalnız kalmış ve sözü dinlenmeyen durumuna düşürülmüştür” dedi. Türkiye’ye yönelik bir saldırı durumunda “yekvücuduz” diyen Yılmaz, AKP hükümetini, denklem dışı kalmışlık psikolojinden kurtulma telaşıyla Türkiye’yi daha da zora sokabilecek adımlar atmaktan vazgeçmeye” çağırdı.

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın tespit ve değerlendirmeleri şöyle:

“AKP Hükümeti’nin, Arap Baharı rüzgârına öncülük edip Orta Doğu’nun lideri olma ve egemen güçlerin gözüne girme hevesi, ısrarından bir türlü vazgeçemediği hataları ve öngörüsüzlüğü yüzünden milli çıkarlarımıza ve ulusal güvenliğimize telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Türkiye, adım adım Suriye’deki iç savaş bataklığına sürüklenmektedir.

AKP Hükümeti’ni 5 yıl önce Suriye’deki rejim değişikliğinin başat aktörü olarak gören ve destek verenler, bugün desteklerini çekmek suretiyle Türkiye’yi Suriye denkleminin dışına itmektedir. Türkiye, Suriye politikasında bir iki ülke hariç dünyadan kopmuş, yalnız kalmış ve sözü dinlenmeyen durumuna düşürülmüştür.

AKP Hükümetini, bu denklem dışı kalmışlık psikolojinden kurtulma telaşıyla Türkiye’yi daha da zora sokabilecek adımlar atmaktan vazgeçmeye, suhuletle ve en az zararla bu açmazdan kurtulmaya dönük iyi niyet ve devlet ciddiyetiyle yapılan uyarılara kulak vermeye davet ediyoruz. Dış politikaya milli çıkar ve partiler üstü bir anlayışla bakan CHP’nin yapıcı katkı ve eleştirilerinin en azından bu kritik aşamada dikkate alınması çağrısında bulunuyoruz. Zira CHP’nin vaktiyle yaptığı uyarılar dikkate alınmış olsaydı, bugün Suriye’ye askeri müdahaleden konuşuyor olunmayacaktı.

Hiç şüphe yok ki Suriye’deki kaosun baş sorumlusu Suriye’de mezhepçi anlayışla rejim değişikliği yapmak isteyenlerdir. Geldiğimiz aşama itibariyle Suriye terör ve dış müdahaleyle harap olmuştur.

“Türkiye’yi Suriye’de savaşa sokacak bir oldubittiye kesinlikle karşıyız”

Türkiye’yi Suriye’de savaşa sokacak bir oldubittiye kesinlikle karşıyız. Suriye iç savaşının bugüne kadar en ağır maliyetini Suriye halkından sonra Türkiye ödemiştir ve ödemeye devam etmektedir. Hal böyleyken ülkemizi terör örgütlerinin hedefi haline getirecek tehlikeli bir maceraya itenler bu ağır sorumluluğun altından kalkamayacaklardır.

Terörün her türünü en şiddetli şekilde kınıyoruz. Teröre teslim olmuş veya terörden beslenen bir siyaseti reddediyoruz. Bu noktada, ülkemize dönük her nereden gelirse gelsin yapılacak her türlü saldırının meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde bertaraf edilmesi zaten uluslararası hukukun da sağladığı bir haktır. Bu noktada, ülkemize dönük bir saldırı olması durumunda yekvücuduz. Ancak, hükümetin ulusal güvenliğimizi ilgilendiren böyle kritik bir konuda muhalefete bilgi verme nezaketi göstermemiş olması normal demokratik bir ülkede kabul edilemez bir durumdur. Bu bakımdan Hükümetin acilen TBMM’ye bilgi vermesi gerekmektedir.