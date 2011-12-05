CHP Tunceli İl Başkanı görevden alındı

T24

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Alınan bilgiye göre, toplantıda, gündemdeki ekonomik ve siyasi konular değerlendirildi. Bu arada, Tunceli İl Başkanı Hüseyin Güneş, görevden alınarak, yerine Kemal Bozkurt atandı.Öte yandan dün DHA'ya bir açıklama yapan Hüseyin Güneş, CHP Genel Sekreteri Nihat Matkap'ın kendisini telefonla arayarak istifasını istediğini söylemişti.Genel Merkezin istifasını istediği CHP İl Başkanı Hüseyin Güneş, her şeye rağmen istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, şunları söylemişti. "Geçtiğimiz hafta içinde Genel Sekreter Nihat Matkap, beni telefon ile arayarak istifa etmemi istedi. 'Neden' diye sorduğumda ise sayın Genel Sekreterimiz Nihat Matkap, 'Bu bizim talebimiz değil, sayın genel başkan böyle istiyor ve istifa etmenizi istiyor. Aksi taktirde görevden alınacaksınız' dedi. Bu istek karşısında şoke oldum. 12 Haziran seçimlerinde büyük baskılara rağmen Türkiye'nin en başarılı ili olduk. Partimizin ilkelerini benimsemeyen bir şahısın partimizde milletvekili adayı olmasına rağmen biz en başarılı il olduk. Ama buna rağmen bizi görevden almak istiyorlar."Seçim sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini ve o gün istifasını kendisine sunduğunu anlatan Güneş, "Milletvekili seçimleri sırasında örgütlerimiz yürekten çalıştı, seçim sonuçları açıklandıktan sonra biz örgüt olarak sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Ben il başkanı olarak sayın genel başkana o zaman istifamı sunmuştum. Ama sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Bu ne demek siz en başarılı il oldunuz istifanı kabul etmiyorum' dedi. Bugün de beni ve yönetimimizi görevden almak istiyorlar" diye konuşmuştu.Önümüzdeki hafta içerisinde kendisinin görevden alınacağını tahmin ettiğini ifade eden Hüseyin Güneş, şöyle konuştu: "Daha önce Onur Öymen ve Kılıçdaroğlu'nun tavrına tepki gösterip istifa edenler, bugün yönetime getirilecek. O dönem Partimizde istifa eden Kemal Bozkurt ki bu arkadaşımız sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın arkadaşıdır bugün il başkanlığına getirilmesi için üzerinde anlaşmaya varılan kişi konumundadır. Şu an Yönetime alınacak isimlerin tamamı Kılıçdaroğlu ailesinin önerdiği, feodal isimlerden oluşuyor. Bu durum Tunceli halkı arasında büyük rahatsızlık yaratmıştır."