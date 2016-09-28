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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP: Tüm milletvekillerinin FETÖ bağlantısının ortaya çıkarılması için komisyon kurulsun

“Çifte standartlı yaklaşımı ortadan kaldırmak için elzemdir”

28 Eylül 2016 19:34

CHP, darbe girişiminin siyasi ayağının açığa çıkarılması, vekillerin ‘FETÖ’ ile bağlantısının araştırılması için Meclis’te komisyon kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, komisyon kurulması için teklifte bulunudu.

Evrensel’den Cem Gurbetoğlu’nun haberine göre, Ağbaba imzasıyla Meclis’e sunulan araştırma önergesinde tüm milletvekillerinin, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin yöneticilerinin, belediye başkanları ve üst düzey bürokratların ‘FETÖ’ ile bağlantısının araştırılması teklif edildi. Fethullah Gülen’i ikamet ettiği ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki konutunda ziyaret edenlerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğini ifade eden Ağbaba, açığa almalara gerekçe gösterilen kriterlerin vekiller açısından da incelenmesini önerdi. 

Meclis Başkanlığı’na iletilen önergenin gerekçesinde Ağbaba, darbe girişiminin ardından onbinlerce kamu çalışanın ihraç edildiğini, meslekten atıldığını, şirketlere kayyumlar atandığını hatırlattı. Sürecin giderek “muhaliflere dönük bir temizlik hamlesine” döndüğünü belirten Ağbaba, tüm bu tasfiyelere rağmen soruşturmaların siyaset kurumuna uzanmadığının altını çizdi. Ağbaba, kamu görevlilerinin açığa alınmaları için Bank Asya’dan havale yapmış olmalarının, herhangi bir akrabalarının cemaat yurtlarından kalmalarının, dershanelerine gitmelerinin yeterli görüldüğünü, ancak milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin benzer ilişkilerinin soruşturmaya gerekçe yapılmadığını vurguladı. 

“Çifte standartlı yaklaşımı ortadan kaldırmak için elzemdir”

Ağbaba şunları ifade etti: 

“Hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bir milyona yakın yurttaş mağdur olmuştur. Ancak mevcut milletvekilleri, siyasiler ve hatta darbenin baş aktörleri ile ilişiği herkesin malumu olan siyasi parti yöneticileri dahi bu soruşturmalara dahil edilmemiştir. F-Tipi örgütün tüm devlet kurumlarında, yargıda ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki varlığı düşünüldüğünde, bu örgütün siyaset kurumunda bulunmaması mümkün gözükmemektedir.  TBMM kendi iç araştırmasını yaparak, öğretmenlere, polislere, hakimlere, savcılara, memurlara yönelik derinlemesine incelemeyi milletvekillerine de uygulamalıdır. FETÖ’nün siyasi uzantılarının ortaya çıkarılması, oluşan ‘çifte standartlı’ yaklaşımı ortadan kaldırmak için elzemdir.”

“Pensilvanya’yı ziyaret edenler araştırılsın”

Ağbaba, bu nedenlerle “tüm milletvekillerinin, Meclis’te grubu bulunan veya bulunmayan tüm siyasi parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının ve üst düzey bürokratların FETÖ ile bağlarının araştırılması, bu örgüt ile her türlü maddi ve manevi ilişkilerinin ortaya çıkarılması, soruşturmalarda açığa alma ve meslekten atma gerekçesi olarak görülen cemaat okuluna ve yurtlarına gitme durumunun milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, belediye başkanları ve üst düzey bürokratlar için de incelenmesi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i ikamet ettiği ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki konutunda ziyaret edenlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla” Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti. 

 

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