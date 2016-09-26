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Sözcü: AKP'li 12 milletvekili dershane krizinden sonra Gülen'i ziyaret etti

"Bizim bu fotoğraflarımızı ortaya çıkaranlar FETÖ ile Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'in fotosunu neden ortaya çıkarıp, yayınlamıyorlar"

26 Eylül 2016 11:04

AKP'li 12 milletvekilinin Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret fotoğrafı ortaya çıktı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 2012'deki bu ziyaretin, Erdoğan'ın dershane ve MİT krizi nedeniyle ‘cemaat'le kavga ettiği dönemden sonra gerçekleştiği belirtildi.

AKP'li milletvekilleri, 2012'de Boston şehrinde Gülen cemaati tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri' programına gitti. Gezinin bir bölümünde “Haydi Pensilvanya'ya gidiyoruz” bilgisi verildi. O tarihte 12'si de milletvekili olan grup Gülen'i ziyaret etti. Habere göre, birlikte orada ikindi namazı kıldılar. Sonrasında yaklaşık 30 dakika sohbet ettiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

 

4'ü halen milletvekili

 

Ziyarete giden isimlerden bazıları, 2015'te yapılan iki seçimde liste dışı kaldı. 4'ü halen AKP'den milletvekili. 2012'de milletvekili olan iki isim ise sonra yönetici seçildi. Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz Grup Başkanvekili. Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Vedat Demiröz ise Genel Başkan Yardımcısı oldu.

 

Gülen'in yanında başlarını kapattılar

 

İddiaya göre, ziyareti, dönemin AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya organize etti. Öksüzkaya'nın, 15 Temmuz'dan sonra 'FETÖ'den arandığını öğrenince yurt dışına gittiği öne sürüldü. Başları açık olan 4 kadın milletvekilinin ise, Gülen'in yanında saçlarını eşarpla kapattıkları gözlendi.

 

“Arınç'la, Hüseyin Çelik'in
niye fotoğrafı çıkmıyor”

 

Sözcü'ye konuşan Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı şunları söyledi: “4 yıl önceki olay. Detayları hatırlamıyorum. Bir arkadaş ‘hadi gidelim' dediğinde Mahir Bey'i (grup başkanvekili Mahir Ünal'ı kast ediyor) aradım. ‘Git, ne konuşuluyor öğren' diye gönderdi. Benim yerim belli, durduğum yer belli. Bizim bu fotoğraflarımızı ortaya çıkaranlar FETÖ ile Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'in fotosunu neden ortaya çıkarıp, yayınlamıyorlar.” Ordu eski milletvekili Mustafa Hamarat ise gönülsüz olarak katılmak zorunda kaldığını söyledi. Hamarat “Beni herkes bilir. Eşim veya ben onlara en ufak yakınlığım olsa ‘Eskiden filan…' derim. İzah etme gereği bile duymam. Bir grup halinde olunca ‘Ben gelmeyeyim, çarşıda, şehirde ayrı gezeyim' diyemiyorsunuz” diye konuştu.

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Sözcü gazetesi12 AKP milletvekiliFethullah Gülencemaatdershane kriziziyaret

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