CHP, TBMM İç Tüzük değişiklik teklifine şerh düştü: Özü itibariyle bu teklif OHAL KHK'sı niteliğindedir

CHP, Anayasa Komisyonu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen 18 maddelik iç tüzük değişiklik teklifine 17 sayfalık muhalefet şerhi koydu. Komisyon Başkanlığına sunulan şerhte CHP, "özü itibariyle bu teklif, iç tüzük değişikliği değil; OHAL KHK'sı niteliğindedir. KHK gibi yürürlüğe konulmuyor olması, onun bu özelliğini ortadan kaldırmaz" dedi.

Anayasa Komisyonu'nun CHP'li Üyeleri tarafından hazırlanan şerhte, iç tüzük değişikliği için 'Meclis içi darbe” niteliğinde olduğu belirtilerek, "

Teklif, İçtüzüğü düzenlemekten öteye, Milletvekillerini hizaya getirmeyi ve sadece Milletvekillerini değil, Meclis’i susturmayı amaçlamaktadır. Düşük yoğunluklu demokrasilerde ve Orta Asya tipi otoriter rejimlerde örneği görülebilecek ve özü itibariyle “Meclis içi darbe” niteliğinde olan bir İçtüzük değişikliğiyle karşı karşıyayız. Hepimiz biliyoruz ki suskun bir parlamentodan konuşan bir parlamentonun İçtüzüğü çıkmaz; suskun bir parlamentodan konuşan bir parlamentoya uygun uyum yasaları çıkmaz" denildi.

CHP'nin 17 sayfalık şerhi tam metni şöyle:

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