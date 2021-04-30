CHP, taş ocağına direnen Rize İkizdere'de: Bu işten bunlar vazgeçene kadar burada durmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı direnen vatandaşları ziyaret etti. Adıgüzel, "Ramazan ayı olmasına rağmen vatandaşlar burada 24 saat bekliyorlar. Biz de destek için geldik. Bu işten bunlar vazgeçene kadar burada durmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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