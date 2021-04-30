CHP, taş ocağına direnen Rize İkizdere'de: Bu işten bunlar vazgeçene kadar burada durmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı direnen vatandaşları ziyaret etti. Adıgüzel, "Ramazan ayı olmasına rağmen vatandaşlar burada 24 saat bekliyorlar. Biz de destek için geldik. Bu işten bunlar vazgeçene kadar burada durmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Rize'nin İyidere ilçesine projelendirilen Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nda kullanılmak üzere İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde açılmak taş ocağına karşı yurttaşların doğa mücadelesi destek veren CHP'li Adıgüzel, İskencedere Vadisi'ne giderek vatandaşlarla birlikte oldu.
Adıgüzel, "Ramazan ayı olmasına rağmen vatandaşlar burada 24 saat bekliyorlar. Biz de destek için geldik. Bu işten bunlar vazgeçene kadar burada durmaya onlara destek olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız bulunduğu her yere can veriyorlar. Burada da mücadelenin içindeler. Biz diğer siyasi partilerini ve özellikle bölgenin seçilmiş vekillerini burada görmek isterdik" dedi.