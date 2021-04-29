CHP'li Nazlıaka Rize İşkencedere'de: Hayatına sahip çıkan insanlara zulüm uygulayan bir zihniyetle karşı karşıyayız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı direniş gösteren vatandaşları ziyaret ederek "Şu anda hayatına sahip çıkan insanlara, 'hayır bu senin hayatın değil, biz burayı gasp edeceğiz, taş ocağı kuracağız' diyen ve zalimce hareket eden, bu insanlara zulüm uygulayan, yerlerde sürükleyen, üzerlerine kepçeyle taş, toprak atan bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Rize'nin İyidere ilçesine projelendirilen Rize İyidere Lojistik Liman İnşaatı'nda kullanılmak üzere İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde açılmak taş ocağına karşı vatandaşın doğa mücadelesi sürüyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, İskencedere Vadisi'ne giderek yurttaşların mücadelesine destek verdi.

"İnsanlara zulüm uygulayan yerlerde sürükleyen zihniyetle karşı karşıyayız"

İkizdere'de taş ocağı açılmak istenen İskencedere Vadisi'nden vatandaşlara seslenen CHP'li Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Buranın taşı toprağı altın. Ama bizim altından kastettiğimiz doğanın güzelliği. Şu an sizler de bu güzel şelaleyi görebiliyorsunuz. Burada insanlar, aşağıdaki derede balık tutarak, o balıklarla oynayarak, yüzerek büyümüş, ekmeklerini buradan kazanmışlar. Çoğu burada doğmuş, büyümüş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş. Burada kendine bir hayat kurmuş. Şu anda hayatına sahip çıkan insanlara, 'hayır bu senin hayatın değil, biz burayı gasp edeceğiz, taş ocağı kuracağız' diyen ve zalimce hareket eden, bu insanlara zulüm uygulayan, yerlerde sürükleyen, üzerlerine kepçeyle taş, toprak atan bir zihniyetle karşı karşıyayız.”

"Tokat, Çanakkale, Samsun, İstanbul"

Yurttaşların, İskencedere'de sabaha kadar nöbet tuttuklarını anımsatan Nazlıaka, "Aynı zamanda uyumuyorlar. Doğalarına, taşlarına, topraklarına, derelerine sahip çıkıyorlar. Biz de bu direngen kadınların ve yiğit erkeklerin yanında olmak için buradayız. Şu anda CHP örgütüyle bir aradayız. Kadın kollarımız burada, Trabzon'dan, Artvin'den kadın kollarımız geldi. Tokat'tan, Çanakkale'den, Samsun'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan Türkiye'nin birçok ilinden gelmiş ve bu kadınlara destek olmak için burada olan insanlar var" diye konuştu.