'CHP tabanının Halk TV'den tanıdığı, ekonomist, herkesi kucaklayacak' isim Abdüllatif Şener mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in, CHP’nin cuma günü açıklanacak cumhurbaşkanı adayına dair yaptığı “‘Ekonomist, başarı hikayesi var, sakin, polemiği sevmiyor, bütün kesimleri kucaklayacak, CHP tabanının Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim” nitelendirmesi, akıllara AKP’nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’i getirdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayına dair aklındaki ismi paylaşmayan ancak konuştuğu bir CHP’linin de benzer bir tahminde bulunarak aynı kişiyle görüştüğünü belirten Zeyrek, bugünkü köşe yazısında o ismin “Evet aday benim ama her şey Kemal Bey’in iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım” dediğini aktardı.

1996-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı yapan ve doktorasını da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Anabilim Dalı’nda tamamlayan Şener’in son zamanlarda sık sık Halk TV ekranlarında yer alması, Zeyrek’in eski Başbakan Yardımcısı'nı kastettiği iddialarını güçlendirdi.

Şener: Aday yapılacak kişi bile kendi konumu ile ilgili bilgiye sahip değil

Öte yandan Şener de, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş'ın sorularına verdiği yanıtta, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda son kararı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun vereceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi sadece CHP'nin adayı belli değil. Onun dışındaki diğer partilerin adayları belli olmuştur. CHP ise Cuma günü saat 10.00'da adayını açıklayacağını duyurmuştur. Bu noktada adayın belli olması işin tabiatına aykırıdır. Aday yapılacak kişi bile kendi konumu ile ilgili bilgiye sahip değil. Olsa olsa Perşembe günü haber verilecek ve hazırlıklarını yapması istenecek bir durumdur. Cuma gününü beklemek zorunda kalacağız. Aday olduğunu zannettiğiniz kişilere sorduğunuz zaman, bu saat itibariyle onlar da bilmezler. Elbette bugüne kadar değişik temaslarım olmuştur. Geldiğimiz nokta itibariyle çok olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim ama neticenin ne olacağı ile ilgili kesin bir şey söyleyemem.”

Hürriyet yazarı Zeyrek, CNN Türk'teki Paremetre programında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına olarak "CHP'nin adayı çok büyük bir şekilde netleşti. Duyduğumuz bir isim ama adı geçen 3 kişi değil" ifadelerini kullanmıştı. Zeyrek, CHP'nin adayına ilişkin olarak şu bilgileri vermişti:

-Ekonomist ve sakin bir tavrı var.

-AKP ve Saadet Partisi'nden oy alacak.

-CHP'lilerin tepkisini çekmeyecek.