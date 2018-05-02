AKP'li Elitaş: Abdüllatif Şener'in cumhurbaşkanı adayı olması bizi değil ama CHP'lileri çıldırtır

CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında AKP’nin kurucu kadrosundan, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in adının geçmesini değerlendiren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bizi çıldırtmaz ama CHP’liler çılgına dönebilir” yorumunda bulundu. Elitaş, “O çılgın CHP’liler harekete geçerler herhalde” diye ekledi.

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdüllatif Şener'in isminin geçtiğinin anımsatılması" üzerine, ”Bizi ilgilendirmiyor. Abdüllatif Şener AK Parti'den ayrılmış. Ya istifa etti ya da ihraç ettiğimiz bir arkadaşımız. Hayırlısı olsun" dedi. CHP’nin adayını hâlâ açıklamamış olmasını “Bu kadar hazırlıksız bir siyasi partinin ana muhalefet partisi olması üzücü bir hadise" sözleriyle değerlendiren Elitaş, "Şener'in adaylığı sizi çıldırtır mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

“CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. Bizi çıldırtmaz da CHP'liler çılgına dönebilir, o çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde."

"96'ya bölünmüş siyasi parti yelpazesi olmaz"

"Dört siyasi parti bir araya geldi. Seçime birlikte gireceklerini söylüyorlar ama ana muhalefet partisi kendi içinde ittifak kuramadı, uzlaşamadı, daha adaylarını açıklayamıyorlar. Şu anda en büyük problem, ana muhalefet partisi eksikliği. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkan olmak için 400 kilometre yürüyüş yaptı ama genel başkan olup olmadığı tartışmalı. Herhalde 400 kilometre daha yürümesi lazım, genel başkanlığını tescil ettirebilmek için" diyen Elitaş, "Muhalefetin dörtlü ittifakını nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hem komisyonda hem de Genel Kurulda kanun görüşülürken, çok hırçın ve şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldık. Şimdi herhalde düşünüp utanacaklardır. 'AK Parti ve MHP çok güzel ittifak yapmış; kavgayı, dayatmayı değil, uzlaşmayı hakim kılan; dört benzemezin bir araya gelmesini de sağlayan kanun çıkarmış, onlara teşekkür ediyoruz' diye bir beyanat yapmalarını arzu ediyorum, diliyorum. Çünkü 96'ya bölünmüş siyasi parti yelpazesi olmaz. Dört tane, beş tane olur, on tane olur; bunlar bir araya gelirler ittifak ederler, uzlaşırlar ve görüşlerini bir noktaya doğru taşırlar.

MHP, AK Parti ve BBP, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türkiye'yi hangi noktaya götürdüğünü, 7 Ağustos'ta milletin, milyonların 81 vilayette 29 gün nöbet tutarak verdiği mesajı en iyi anlayan partilerdir. Onlar bu çerçevede bir araya geldiler. Ama ondan önce birbirlerine hakaret eden, birbirlerini farklı noktalarda ifade eden dört benzemez bir araya geldi ama hala CHP bir arada değil."