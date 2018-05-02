Deniz Zeyrek: CHP'nin adayı duyduğumuz bir isim ama adı geçen 3 kişi değil

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk'teki Paremetre programında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak konuştu. Zeyrek, "CHP'nin adayı çok büyük bir şekilde netleşti. Duyduğumuz bir isim ama adı geçen 3 kişi değil" dedi.

Adayını cuma günü açıklayacak CHP'de, cumhurbaşkanı olarak kimin aday gösterileceği henüz belli değil.

3 kişinin adının cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulduğu CHP'de Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri geçiyor.

CNN Türk'teki Parametre programında konuşan Zeyrek, CHP'nin adayına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

-Ekonomist ve sakin bir tavrı var.

-AKP ve Saadet Partisi'nden oy alacak.

-CHP'lilerin tepkisini çekmeyecek.