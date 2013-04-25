CHP, Suriye’deki çatışmaların ekonomik etkileri için Meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Faruk Loloğlu, Suriye’de ikinci yılını dolduran çatışmaların ekonomik ve sosyal etkilerinin tespit edilmesi, olumsuzlukların en aza indirgeyecek tedbirlerin alınması için Meclis’te araştırma yapılmasını istedi. Loloğlu’nun araştırma önergesi ve gerekçesi şöyle:

Akçakale’de 5 bin vatandaşımız öldü

Suriye’de ikinci yılını dolduran ve yaklaşık 100 bin kişinin ölümüne, 1 milyon kişinin de sığınmacı konumuna düşmesine neden olan çatışmalar yeni boyutlar kazanarak derinleşmekte ve devam etmektedir. Suriye’deki çatışmaların etkileri ülke sınırlarını aşmakta ve bütün bölgeyi sarsmaktadır. Son günlerde, Suriye’deki etnik grupların silahlarını birbirlerine çevirmeleri ve bölge ülkelerinin çatışmalara her geçen gün daha fazla dahil olmaları bu durumun bir kanıtıdır. Süregiden çatışmaların bir uzantısı olarak, bugüne kadar, sınır kapılarımıza yönelik saldırılar yapılmış, Akçakale’de 5 vatandaşımız hayatlarını kaybetmiş ve Akdeniz’de bir keşif uçağımız düşürülmüştür.

Adana’dan Suriye’ye ihracat bir önceki yıla yüzde 22 azaldı

Suriye’deki çatışmaların ilk yılında yapılan araştırmalar, komşu ülkedeki durumun güney illerimizin ekonomilerini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Güney illerimizin hem ihracat hem de ithalatları ciddi oranda azalmıştır. Örneğin, 2011 yılında Adana’dan Suriye’ye yapılan ihracat bir önceki yıla göre %22 azalmıştır.

Suriye’deki durumun olumsuz etkileri bazı sektörlerde çok daha fazla hissedilmektedir. Nakliyat ve turizm de bu sektörlerden sadece ikisidir. Turizm ve nakliyat sektörlerimizde, Suriye’deki krizle bağlantılı olarak oluşan zararların ivedilikle tespit edilmesi önem taşımaktadır.

Kamu hizmetlerinin kalitesinde gerileme

Güney illerimizdeki vatandaşlarımıza sağlanan başta sağlık olmak üzere çeşitli kamu hizmetlerinin kalitesinde gerileme olduğuna yönelik ciddi kaygılar vardır. Bu durumla ilişkili beyanatlar ve basında yer alan haberler konunun araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öte yandan, ülkemiz ve Suriye vatandaşlarının bir bölümü arasında akrabalık ilişkileri mevcuttur. Bu ilişkiler, güney illerimizin sosyal dokusunun önemli bir bileşenidir. Söz konusu akrabalık ilişkilerinin olumsuz olarak etkilenmesi, bölgenin sosyal dokusunda ciddi hasarlar meydana getirecektir.

Kısacası, Suriye’deki çatışmaların ülkemizin ekonomisini ve vatandaşlarımızın huzurunu olumsuz olarak etkilediğine ilişkin ciddi şüpheler vardır. Bu nedenle, Suriye’deki çatışmaların ülkemizde yarattığı ekonomik ve sosyal tahribatı araştırmak ve bu kapsamda alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılması hayati bir önem arz etmektedir.