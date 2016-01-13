CHP, Sultanahmet saldırısı sonrası MİT Müsteşarı'nın istifasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Sultanahmet’te 10 turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan IŞİD’in canlı bomba saldırısına ilişkin MİT’in görevini yapmadığını söylereyerek, MİT Müsteşarı'nı istifaya davet etti. Emir, “MİT’in her türlü olanağına rağmen ortaya koyamadığı isimler, İstanbul’da gezinen canlı bombalar, onların bağlantıları herkes açısından malumdu, biliniyordu” dedi.

CHP’nin doktor milletvekillerinden oluşan heyeti, geçen hafta sonu Sur merkez ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Diyarbakır’daki incelemelerinin ardından hazırladığı raporunu, TBMM’de basın toplantısıyla açıkladı. Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ile Ceyhun İrgil’in katıldığı basın toplantısında, Diyarbakır’da uygulanan yasakların ağır sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), sokağa çıkma yasaklarına ilişkin “şu aşamada başvurucular açısından tedbir verilmesi için yeterli veri olmadığına, ancak başvurunun esastan öncelikli olarak incelenmesi” yönünde karar verdiğini anımsattı.

Emir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı ilçelerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının Anayasal dayanağı olmadığına dikkat çekerek, “Yasaklar oradaki insanlarımızı hastanesiz, eczanesiz, doktorsuz, eğitimsiz, aç, susuz bırakmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Emir’in açıklamaları şöyle:

“14 Aralık’ta Cizre’de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve 15 gün sonra ayın 29’unda Cizre’de yaşayan bir vatandaş bu konuya AİHM’in gündemine getirmiş, şikayetçi olmuştu. Basından öğrendiğimiz kadarıyla AİHM, Türkiye Hükümeti’ne, ‘Bu yasağın yasal dayanağı nedir?’, ‘Bu uygulamalar sırasında sağlık hizmetleri yeterli bir biçimde verilmekte midir?’ ve ‘Oradaki vatandaşların temel hakları ve ihtiyaçları karşılanmakta mıdır?’ şeklinde üç soru sormuş. Türkiye Hükümeti’nin, hükümetimizin bu sorulara nasıl cevap verdiğini biz bilmiyoruz. Ancak bu uygulamaların yasal ve anayasal dayanağı olmadığını çok iyi biliyoruz. İkinci ve üçüncü sorulara yanıt ise işte raporumuzda içerisinde; Sur’da gördüklerimiz, sağlık hizmetleri hiçbir şeklide verilmemekte ve oradaki insanların temel ihtiyaçları bile hiçbir şekilde karşılanamamaktadır. Hatta o kadar ki oradaki insanların ne durumda olduğunu dahi bilememekteyiz. Sokağa çıkma yasakları oradaki insanlarımızı hastanesiz, eczanesiz, doktorsuz, eğitimsiz, aç, susuz bırakmıştır.”

“MİT Müsteşarı istifa etmeli”

CHP’li Emir, dün İstanbul’da, IŞİD’in canlı bombalı saldırısına ilişkin de MİT’in görevini yapmadığını vurguladı. Emir, “Her gün tehdit ettikleri, payladıkları, azarladıkları, işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya bıraktıkları, özenli ve tarafsız gazeteciler kadar dikkatli davranmadılar; MİT görevini yapmamıştır. Aslında gazetecilerin dahi en dar olanaklarla ortaya koyduğu MİT’in her türlü olanağına rağmen ortaya koyamadığı isimler, İstanbul’da gezinen canlı bombalar, onların bağlantıları herkes açısından malumdu, biliniyordu. Bu nedenle MİT görevini yapmamıştır ve MİT Müsteşarı’nın bir an evvel artık istifa etmesi gerekmektedir” dedi