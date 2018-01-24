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Politika

CHP Sözcüsü Tezcan: Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü olmalı 

Hakime TORUN / ANKARA,(DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrasında basın açıklamasında konuştu

24 Ocak 2018 19:52

Hakime TORUN / ANKARA,(DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrasında basın açıklamasında konuştu. Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Tezcan, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nda hedef Suriye\'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayacak bir siyasi sonucun, çözümün bu harekatın sonunda ağırlıklı olarak gündeme oturması olmalıdır. Bu çerçevede siyasi çözüme odaklanmak zorunludur. Bölgede Suriye\'nin egemenliğinin tahrip edilmiş olmasının sancılarını yaşıyoruz. Ne yazık ki AK Parti iktiranının bugüne kadar ki Suriye, Ortadoğu politikası şu geldiğimiz tabloda çok açık biçimde çökmüştür. Bir şeye hassasiyet ile dikkat etmemiz gerekiyor; bu terörle mücadele eksenidir burada sınırlıdır bununla sınırlı kalmalıdır. Herhangi bir şekilde ırkçı bir dile, ırkçı bir söyleme, şoven bir söyleme ve savrulmaya fırsat vermemek zorundayız\" dedi. 

(FOTOĞRAF) 

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