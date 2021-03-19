CHP Sözcüsü Öztrak Yeni Şafak'ın manşetini paylaştı: Çarşı karıştı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yeni Şafak gazetesinin bugünkü, "Merkez Bankası" manşetini sosyal medya hesabından "Çarşı karıştı" notuyla paylaştı.

Yeni Şafak gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartması kararı "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlığıyla manşetine taşıdı. Yeni Şafak gazetesinin haberinde "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor." ifadeleri yer aldı.

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