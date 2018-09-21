CHP Sözcüsü Öztrak: Yargıtay'ın Berberoğlu kararında dengesizlik var

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, \"Milletvekilimizin dışarı çıkmasından büyük mutluluk duyduk ama Yargıtay\'ın kararı ilginç. Dengesizlik var. Gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz, hukukçu arkadaşlarımızla nasıl hareket edeceğimize ilişkin eylem planı oluşturacağız\" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi\'nden serbest bırakılmasına ilişkin şöyle konuştu:

\"Milletvekilimizin dışarı çıkmasından büyük mutluluk duyduk ama Yargıtay\'ın kararı ilginç. Dengesizlik var. Gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz, hukukçu arkadaşlarımızla nasıl hareket edeceğimize ilişkin eylem planı oluşturacağız. Hukukçu arkadaşlarımızla gerekçeli kararı görmek için bekliyoruz ama Enis Berberoğlu\'nun yargılanma sürecinin 24 Haziran\'dan sonra durdurulmaması Anayasa\'ya aykırıdır. Tabii burada Meclis Başkanına büyük görev düşüyor.\"

\'VATANDAŞIN KRİZİ FARKLI\'

Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ekonomik kriz olmadığına yönelik sözlerini de anımsatarak, \"Tek adam, kriz miriz yok, diyor. Ama dün aşure dağıtımında bir genç \'işsizim\' diye kendini yakmaya kalktı. Vatandaşın öyle görünüyor ki krizi farklı, ülkeyi yönetenlerin krizi çok çok farklı\" dedi.

\'ORTA VADELİ PROGRAMDA CİDDİ BİR CİDDİYETSİZLİK VAR\'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) eleştiren Faik Öztrak, şunları söyledi:

\"Orta Vadeli Programı açıklamanın arkasındaki neden şudur; hızla yitirilen güveni geri kazanmak lazım. Büyümeyi asgari yavaşlama ile kalabilmek için bu güveni geri getirmek kolay değildir. Programı açıklayanın tek adamın, AK Parti Genel Başkanının damadı olması, bu kişinin ülkenin bir bakanlığında bulunuyor olması liyakat bakımından sorun yaratmaktadır. Bu programda sendikacıları görmedim, esnaf da görmedim, çiftçi hiç yoktu. Bu programda iktidarın çözüm ortakları kimler, açık seçik o tabloda gözüküyordu. Bu hızla Ortadoğu\'nun batmış devletlerine benzetiyor. Hanedan işi burası. Halktan milletten koptular. Bu program geldi, bu programla birlikte yatırımcı yüzde 40\'la faiz kullanmak zorunda kalacak. Milleti kurla faiz arasına sıkıştırdılar. Orta Vadeli Program\'da ciddi bir ciddiyetsizlik var. Orta Vadeli Programı dahi zamanında açıklayamadılar ama Cumhurbaşkanlığı Sistemi\'nin hızlı olacağını söylüyorlar. Bir tek ismi değişti, bundan öncekilerden hiçbir farkı yok. Dağ fare doğurmuş durumda. Bu programda ciddi bir saydamlık sorunu var. Bütçe üzerinden rakamlar söyleniyor ona girmiyorum ama Türkiye\'de paralel bütçeler olduğunu kabul etmiyor. Sınırları koymalıydınız ki insanlar sizin samimiyetine inansın. Aslında OVP yükü çiftçinin çalışanların sırtına yüklemeye hazırlanıyor. Mega projeler dış finansmanla devam edilecek, deniyor. Dokunmadığı bir nokta da yandaş iş adamları. Bu iktidar kriz olduğuna inanmıyor, 3 sene boyunca büyüme hızı yüzde 5\'i yakalayamıyor. Büyük büyüme nedeniyle finans çevresi alkışlıyor. Doğru yönetimle 6 ayda bu krizden çıkılır ama bu anlayışla 6 yılda bu krizden çıkılamaz. 2013 yılında milli gelir 954 milyar dolardı. Bu program 2020 yılında 920 milyar dolar olacağını söylüyor. Ne oldu? İşsizlik rekor kıracak, 2019\'da işsizlik yoğun olacak, büyüme az, enflasyon yine oldukça yüksek; bunun adı durgunluk içinde enflasyon.\"

\'MHP DE SORUMLULUK ALTINDADIR\'

Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin yerel seçimlerde İstanbul\'dan aday çıkarmayacaklarına ilişkin kararının anımsatılma üzerine de, \"Bahçeli baştan beri, ittifak yapacağız, diyor. Bu konuda bizim değerlendirmemiz yok ama hem bunu diyeceksiniz hem uçağı eleştireceksiniz. İttifak tüm alanları kapsar. MHP de sorumluluk altındadır, bundan yırtamaz\" ifadelerini kullandı.