CHP Sözcüsü Öztrak'tan Merkez Bankası'nın kâr dağıtımına: Hazine'ye 49,3 milyar TL avans verdiler, enflasyon böyle mi düşecek?

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantısının ardından büyük bölümü Hazine'ye aktarılacak olan 49,3 milyar liralık payın dağıtımına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Merkez Bankası bilançosunda 130 milyar liralık oynama yapıldığını hatırlatan Öztrak "Nisan ayını bekleyemediler, Hazine'ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!" dedi.

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecede TCMB Bilançosunu makyajladılar, 70 milyarlık zararı 60 milyar kara çevirdiler. Nisan ayını bekleyemediler, Bugün olağanüstü genel kurul yaptılar. TCMB kasasından Hazine’ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!"

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Ne olmuştu?

Merkez Bankası'nın bilançosunda 130 milyar liralık oynama yapıldığı ve 30 Aralık günü 60 milyar lira zarar yazan bilançonun bir gece sonra 31 Aralık'ta 70 milyar lira kâr yazdığı anlaşılmıştı.

Konuyu T24 yazarı Uğur Gürses de 3 Ocak'ta "Merkez Bankası'nın bilanço zararı nasıl kâra döndü?" başlıklı yazıda duyurmuş.