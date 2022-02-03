Merkez Bankası olağanüstü toplantısı sona erdi; kâr payı ve ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımı başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi.

Merkez Bankası'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtımına karar verildiği belirtilerek "

"Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." dendi.

Merkez Bankası’nın banka ve bireysel hisselerinin hisse yapısı gereği bu dağıtımdan aldıkları paylar çok küçük miktarlarda oluşuyor. Dolayısıyla 49,3 milyar TL’lik payın hemen hemen tamamı Hazine’ye verilecek.