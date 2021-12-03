CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına tepki: Bu devran dönecek!

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmamasını sosyal medya hesabından eleştirdi. Kılıçdaroğlu bugün enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" diyerek kuruma gideceğini duyurmuştu.

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Öztrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise "Bu devran dönecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını kalem oynatarak gasp edenler millete hesabını verecek." ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.