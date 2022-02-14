CHP Sözcüsü Öztrak'tan gıdada KDV indirimi değerlendirmesi: 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla adım atmışlar

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini değerlendirdi. Öztrak, düzenlemenin daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildiğini belirterek "Ama burada da işin önünü arkasını hiç düşünmemişler. Esnafla görüşmeden, 'ben yaptım oldu' anlayışıyla adım atmışlar" dedi.

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Öztrak paylaşımında şunları kaydetti:

"Temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi CHP'nin ve Sayın Genel Başkanımızın önerisi.

Hükümet geç de olsa, diğerleri gibi, bu önerimizi de uyguladı. Ama burada da işin önünü arkasını hiç düşünmemişler. Esnafla görüşmeden, 'ben yaptım oldu' anlayışıyla adım atmışlar.

Plansızlık ticaret zincirinde esnafı esnafla; esnafı halkla karşı karşıya getirecek. Esnaf yüzde 8 KDV ile faturayı kesmiş. Şimdi esnafa KDV’yi yüzde 1’e hemen indirin diyorlar. Esnafı tehdit edeceğinize yüzde 8 ile yüzde 1 arasındaki KDV iadesini en kısa sürede yapacağınızı esnafa açıklayın."