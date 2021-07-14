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CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir

14 Temmuz 2021 14:56

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum, ama aldandık, şimdi toparlandık" açıklamasına isim vermeden göndermede bulunarak, "Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir" yorumunu yaptı. 

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri bugün yine 'aldandık' edebiyatı yapmış. Ama bilinen bir kural vardır: 'Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir.” ifadesini kullandı. 

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